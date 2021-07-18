UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС

Автор: РБК-Украина

В Баварии из-за наводнения и оползней объявлен режим ЧС. Местные спасатели в связи с ударом стихии очень перегружены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание APA.

По данным метеорологов, в ночь на 18 июля продолжится подъём уровня воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен. В настоящее время только в Берхтесгаденер Ахе вода поднялась на 1,5 метра выше, чем ранее прогнозировали специалисты.

Сильные ливни наблюдаются и в федеральной германской земле Саксония. В районе Саксонская Швейцария за сутки выпало 100 литров осадков на квадратный метр. Ожидаются сильные наводнения.

Напомним, что в результате наводнения в Германии число жертв продолжает расти.

Ранее в Германии заявили, что из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести.

Читайте РБК-Украина в Google News
наводнениеБавария