UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Батько зірки "Ліверпуля" опинився на волі після двох тижнів полону: що трапилося

Фото: Луїс Діас присвятив гол батькові (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорців

Луїс Діас-старший повернувся до родини після викрадення колумбійськими партизанами півмісяця тому. Батько вінгера англійського "Ліверпуля" і збірної Колумбії був заручником місцевих партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Чоловік звільнений з полону бойовиків після 13-ти днів неволі. Батьки спортсмена був викрадені наприкінці жовтня в Барранкасі – рідному міста зірки національної команди.

Спершу врятували матір Діаса – Сіленіс Маруланда повернулася додому за кілька годин після викрадення. Натомість Луїс Мануель залишався в заручниках т. зв. Армії національного визволення – ліворадикальної організації, що визнана терористичною Держдепартаментом США та Євросоюзом. Діаса-старшого передали представникам ООН і церкви.

У процес звільнення батьків іменитого футболіста були залучені місцеві збройні сили та поліція. Контролював перебіг операції президент Колумбії Густаво Петро. Сам Діас публічно закликав звільнити батька. Зокрема, після забитого м'яча в чемпіонаті Англії він продемонстрував майку з написом "Свободу татові".

Хто такий Луїс Діас

Вихованець "Атлетіко Хуніор". На професіональному рівні дебютував у складі "Барранкільї" у сезоні-2016.

Після 3,5 років виступів на батьківщині переїхав до Європи. Спершу захищав кольори португальського "Порту", а посеред сезону 2021/22 перейшов у "Ліверпуль" за 47 млн євро. Виграв із "червоними" Кубок і Суперкубок Англії, а також Кубок англійської ліги.

У складі збірної Колумбії дебютував у 2018 році та зіграв 43 поєдинки (9 м'ячів). Здобув бронзову медаль на Копа Амеріка-2021.

До слова, раніше Миколенко забив у складі "Евертона" в протистоянні з "Брайтоном".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛиверпульКолумбияЧемпіонат Англії