Батько зірки "Ліверпуля" опинився на волі після двох тижнів полону: що трапилося

Чоловік звільнений з полону бойовиків після 13-ти днів неволі. Батьки спортсмена був викрадені наприкінці жовтня в Барранкасі – рідному міста зірки національної команди.

Спершу врятували матір Діаса – Сіленіс Маруланда повернулася додому за кілька годин після викрадення. Натомість Луїс Мануель залишався в заручниках т. зв. Армії національного визволення – ліворадикальної організації, що визнана терористичною Держдепартаментом США та Євросоюзом. Діаса-старшого передали представникам ООН і церкви.

У процес звільнення батьків іменитого футболіста були залучені місцеві збройні сили та поліція. Контролював перебіг операції президент Колумбії Густаво Петро. Сам Діас публічно закликав звільнити батька. Зокрема, після забитого м'яча в чемпіонаті Англії він продемонстрував майку з написом "Свободу татові".

Хто такий Луїс Діас

Вихованець "Атлетіко Хуніор". На професіональному рівні дебютував у складі "Барранкільї" у сезоні-2016.

Після 3,5 років виступів на батьківщині переїхав до Європи. Спершу захищав кольори португальського "Порту", а посеред сезону 2021/22 перейшов у "Ліверпуль" за 47 млн євро. Виграв із "червоними" Кубок і Суперкубок Англії, а також Кубок англійської ліги.

У складі збірної Колумбії дебютував у 2018 році та зіграв 43 поєдинки (9 м'ячів). Здобув бронзову медаль на Копа Амеріка-2021.