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Отец звезды "Ливерпуля" оказался на свободе после двух недель плена: что произошло

Фото: Луис Диас посвятил гол отцу (liverpoolfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Луис Диас-старший вернулся в семью после похищения колумбийскими партизанами полмесяца назад. Отец вингера английского "Ливерпуля" и сборной Колумбии был заложником местных партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Мужчина освобожден из плена боевиков после 13 дней неволи. Родители спортсмена были похищены в конце октября в Барранкасе – родном городе звезды национальной команды.

Сначала спасли мать Диаса – Силленис Маруланда вернулась домой через несколько часов после похищения. Луис Мануэль оставался в заложниках т. н. Армии национального освобождения – леворадикальная организация, признанная террористической Госдепартаментом США и Евросоюзом. Диас-старший был передан представителям ООН и церкви.

В процесс освобождения родителей именитого футболиста были вовлечены местные вооруженные силы и полиция. Контролировал ход операции президент Колумбии Густаво Петро. Сам Диас публично призывал освободить отца. В частности, после забитого мяча в чемпионате Англии он продемонстрировал майку с надписью "Свободу папе".

Кто такой Луис Диас

Воспитанник "Атлетико Хуниор". На профессиональном уровне дебютировал в составе "Барранкильи" в сезоне-2016.

После 3,5 лет выступлений на родине переехал в Европу. Сначала защищал цвета португальского "Порту", а посреди сезона 2021/22 перешел в "Ливерпуль" за 47 млн евро. Выиграл с "красными" Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

В составе сборной Колумбии дебютировал в 2018 году и сыграл 43 поединка (9 мячей). Завоевал бронзовую медаль на Копа Америка-2021.

К слову, ранее Миколенко забил в составе "Эвертона" в противостоянии с "Брайтоном".

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