Батько Ламіна Ямаля емоційно звернувся до фанатів "Реала": яка причина

Що сказав батько Ламіна Ямаля

Насрауї зокрема натякнув на подвійні стандарти фанатів, які дозволяють собі цькувати його сина.

"Ламін виступає не лише за "Барсу", а й за збірну Іспанії. Хіба не варто пишатися тим, що такий юний хлопець уже провів 100 матчів за першу команду? Його слід хвалити, а не засуджувати. Мені неприємно, коли про нього говорять погано. Фанати "Барси" ж не ображають молодих гравців "Реала", - сказав Мунір.

Що відомо про Ламіна Ямаля

Ямаль став справжнім проривом сезону для "Барселони", витіснивши з основи більш досвідчених футболістів. У поточному сезоні Ямаль зіграв 49 поєдинків у всіх турнірах, забивши 15 голів і віддавши 24 результативні передачі.

Його контракт з "Барсою" чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 180 млн євро - це одна з найвищих трансферних вартостей в історії футболу не лише серед підлітків, а й серед більш досвідчених зірок.

На тлі боротьби за медалі Ла Ліги та майбутніх викликів у Лізі чемпіонів, тиск на молодих гравців, особливо у протистоянні "Барси" й "Реала", лише зростає. І саме тому слова батька Ламіна звучать як спроба захистити не лише сина, а й усіх юних футболістів від хейту та емоційних нападок з боку фанатських таборів.