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Батько Ламіна Ямаля емоційно звернувся до фанатів "Реала": яка причина

П'ятниця 02 травня 2025 16:11
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Батько Ламіна Ямаля емоційно звернувся до фанатів "Реала": яка причина Ламін Ямаль (фото: facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Володимир Варуха

У футбольній Іспанії розгорівся черговий емоційний конфлікт між фанатами "Реала" та "Барселони" - цього разу через наймолодшого гравця каталонців, Ламіна Ямаля. 17-річний вундеркінд отримав хвилю критики від мадридських уболівальників, на що відреагував його батько - Мунір Насрауї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Sport.es.

Що сказав батько Ламіна Ямаля

Насрауї зокрема натякнув на подвійні стандарти фанатів, які дозволяють собі цькувати його сина.

"Ламін виступає не лише за "Барсу", а й за збірну Іспанії. Хіба не варто пишатися тим, що такий юний хлопець уже провів 100 матчів за першу команду? Його слід хвалити, а не засуджувати. Мені неприємно, коли про нього говорять погано. Фанати "Барси" ж не ображають молодих гравців "Реала", - сказав Мунір.

Що відомо про Ламіна Ямаля

Ямаль став справжнім проривом сезону для "Барселони", витіснивши з основи більш досвідчених футболістів. У поточному сезоні Ямаль зіграв 49 поєдинків у всіх турнірах, забивши 15 голів і віддавши 24 результативні передачі.

Його контракт з "Барсою" чинний до літа 2026 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 180 млн євро - це одна з найвищих трансферних вартостей в історії футболу не лише серед підлітків, а й серед більш досвідчених зірок.

На тлі боротьби за медалі Ла Ліги та майбутніх викликів у Лізі чемпіонів, тиск на молодих гравців, особливо у протистоянні "Барси" й "Реала", лише зростає. І саме тому слова батька Ламіна звучать як спроба захистити не лише сина, а й усіх юних футболістів від хейту та емоційних нападок з боку фанатських таборів.

Раніше ми писали, хто претендує на Золотий м'яч у поточному сезоні.

Також ми писали, як колишня Ламіна Ямала хотіла отримати грошей від футболіста.

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