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Отец Ламина Ямаля эмоционально обратился к фанатам "Реала": какая причина

Пятница 02 мая 2025 16:11
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Отец Ламина Ямаля эмоционально обратился к фанатам "Реала": какая причина Ламин Ямаль (фото: facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Владимир Варуха

В футбольной Испании разгорелся очередной эмоциональный конфликт между фанатами "Реала" и "Барселоны" - на этот раз из-за самого молодого игрока каталонцев, Ламина Ямаля. 17-летний вундеркинд получил волну критики от мадридских болельщиков, на что отреагировал его отец - Мунир Насрауи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Sport.es.

Что сказал отец Ламина Ямаля

Насрауи в частности намекнул на двойные стандарты фанатов, которые позволяют себе травить его сына.

"Ламин выступает не только за "Барсу", но и за сборную Испании. Разве не стоит гордиться тем, что такой юный парень уже провел 100 матчей за первую команду? Его следует хвалить, а не осуждать. Мне неприятно, когда о нем говорят плохо. Фанаты "Барсы" же не обижают молодых игроков "Реала", - сказал Мунир.

Что известно о Ламине Ямале

Ямаль стал настоящим прорывом сезона для "Барселоны", вытеснив из основы более опытных футболистов. В текущем сезоне Ямаль сыграл 49 поединков во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 24 результативные передачи.

Его контракт с "Барсой" действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 180 млн евро - это одна из самых высоких трансферных стоимостей в истории футбола не только среди подростков, но и среди более опытных звезд.

На фоне борьбы за медали Ла Лиги и будущих вызовов в Лиге чемпионов, давление на молодых игроков, особенно в противостоянии "Барсы" и "Реала", только растет. И именно поэтому слова отца Ламина звучат как попытка защитить не только сына, но и всех юных футболистов от хейта и эмоциональных нападок со стороны фанатских лагерей.

Ранее мы писали, кто претендует на Золотой мяч в текущем сезоне.

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