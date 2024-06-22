Батьківські збори онлайн? Як батьки зможуть використовувати освітній застосунок "Мрія"

Коли освітній застосунок "Мрія" запрацює на повну, батькам школярів буде легше залучатися до освітнього процесу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів співкерівник проєкту Максим Ілюхін.
"Через перевантаженість власними справами дорослі часто не мають змоги допомогти дитині із домашнім завданням чи новим предметом. З роками вони втрачають контакт та розуміння навчального контексту дітей. Завдяки Мрії батьки знатимуть не тільки поточні оцінки, а й навички, здібності, інтереси та захоплення дитини", - пояснює співкерівник проєкту Максим Ілюхін.
У бета-версії застосунку для батьків доступні:
Бета-тест застосунку "Мрія" вже розпочався в перших 40 українських школах. Тестування проходитиме в три етапи.
На першому - учні, вчителі та батьки перевірять, як працює застосунок: від авторизації до заповнення журналів, сповіщень та аналітики досягнень. Далі 58 тренерів "Мрії" відвідають кожну школу, підготують учителів до навчального року й навчать користуватися застосунком і вебверсією. Завершальний етап - це старт навчального року разом з "Мрією".
Раніше ми розповідали, як новий застосунок змінить систему освіти в Україні.
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