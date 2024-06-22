Родительское собрание онлайн? Как родители смогут использовать образовательное приложение "Мрія"

Когда образовательное приложение "Мрія" заработает по полной, родителям школьников будет легче вовлекаться в образовательный процесс.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал соруководитель проекта Максим Илюхин.
"Из-за перегруженности собственными делами взрослые часто не могут помочь ребенку с домашним заданием или новым предметом. С годами они теряют контакт и понимание учебного контекста детей. Благодаря "Мрія" родители будут знать не только текущие оценки, но и навыки, способности, интересы и увлечения ребенка", - объясняет соруководитель проекта Максим Илюхин.
В бета-версии приложения для родителей доступны:
Бета-тест применения "Мрія" уже начался в первых 40 украинских школах. Тестирование будет проходить в три этапа.
На первом - ученики, учителя и родители проверят, как работает приложение: от авторизации до заполнения журналов, уведомлений и аналитики достижений. Далее 58 тренеров "Мрія" посетят каждую школу, подготовят учителей к учебному году и научат пользоваться приложением и вебверсией. Завершающий этап - это старт учебного года вместе с "Мрія".
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