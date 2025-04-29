У "Батьківщині" виступили проти корупції у деревообробній галузі

Юлія Тимошенко виступила категорично проти корупційного переділу ринку сировини в деревообробній галузі, який цинічно назвали "реформою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Юлії Тимошенко.

За її словами, цього тижня в порядок денний Верховної Ради винесли законопроєкт 4197-д про ринок деревини.

"Страшний, неприховано корупційний документ, ухвалення якого обернеться непоправними наслідками для галузі і для країни", – застерігає лідерка "Батьківщини".

На її переконання, цей законопроєкт створює умови, за якими купувати сировину зможуть лише гігантські монополісти-деревообробники, тому шість тисяч малих та середніх деревообробних підприємств будуть змушені закритися. Відтак сотні тисяч їхніх співробітників залишаться без роботи, без засобів для існування.

"Але кого сьогодні цікавить доля людей, коли на кону стоять інтереси олігархії?.. На життя шести тисяч підприємств і сотень тисяч їхніх працівників, як завжди, грубо наплювали. Хочуть цей закон проголосувати негайно", – обурилась Юлія Тимошенко.

Категорично проти цього закону публічно виступили також профільні асоціації деревообробної галузі.

Фракція "Батьківщина" вимагає зняти скандальний законопроєкт 4197-д з розгляду.

"Держава мусить гарантувати усім підприємствам рівний доступ до дефіцитної сировини", – вважають депутати фракції.

Також Юлія Тимошенко внесла окремий законопроєкт щодо продовження ще на 10 років мораторію на експорт лісу-кругляку, щоб забезпечити сировиною українські деревообробні підприємства. Фракція "Батьківщина" наполягатиме на негайному ухваленні цього документа.