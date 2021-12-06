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В "Батькивщине" заявили, что в политсиле нет места антисемитизму

Автор: Наталия Гурковская

"Батькивщина" возмущена антисемитским комментарием, который позволил себе в социальной сети Facebook член одной из партийных ячеек в Хмельницкой области Александр Шоловей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Поступок нашего представителя недопустим, он находится вне правового поля и переходит любые границы морали. Решением президиума политсовета партии Александра Шоловея сегодня исключено из рядов "Батькивщины" за несовместимое с членством в партии поведение и действия, которые вредят авторитету", - говорится в сообщении.

В политсиле напомнили, что "Батькивщина" во все времена отстаивала принципы национальной и религиозной толерантности, которые являются основополагающими для любого цивилизованного общества.

Как сообщалось ранее, в "Батькивщине" не исключают возможности вступления в новую коалицию.

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Батькивщина