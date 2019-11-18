В "Батькивщине" прокомментировали возможные цены на землю

По словам заместителя председателя депутатской фракции ВО "Батькивщина" Сергея Соболева, если гектар сельскохозяйственной земли будет стоить 1000 евро, это означает, что приобрести максимальное количество в соответствии с законом, - сможет ограниченное количество людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"214 000 гектар земли можно сконцентрировать в одних руках. Скажите, пожалуйста, ну кто может сконцентрировать такие объемы земли - только финансовые спекулянты", - отметил Соболев.

Кроме того, нардеп отметил, что те граждане, которые рассчитывают потратить деньги за продажу собственных паев на покупку недвижимости - не смогут воспользоваться такой возможностью.

"Если человек продаст свой гектар, а не пай, за 600 долларов, это будет большое счастье для человека. За пай 5 га - это максимально 3000 долларов. Ну о чем мы вообще говорим? Ну в какую квартиру вложить эти деньги? Ну можно... в оккупированной части Донецка или Луганска, там есть квартиры, которые продаются и по 2000 долларов. Только кто там будет покупать?".

Напомним, Верховная рада 13 ноября в первом чтении проголосовала за законопроект, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В то же время, ко второму чтению, в документ намерены внести поправки, чтобы вопрос продажи земли иностранцам - вынесли на референдум.