У "Батьківщині" прокоментували можливі ціни на землю

За словами заступника голови депутатської фракції ВО "Батьківщина" Сергія Соболєва, якщо гектар сільськогосподарської землі буде коштувати 1000 євро, це означає, що придбати максимальну кількість згідно з законом, зможе обмежена кількість людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"214 000 гектар землі можна сконцентрувати в одних руках. Скажіть, будь ласка, ну хто може сконцентрувати такі обсяги землі - тільки фінансові спекулянти", - зазначив Соболєв.

Крім того, нардеп відзначив, що ті громадяни, які розраховують витратити гроші за продаж власних паїв на покупку нерухомості - не зможуть скористатися такою можливістю.

"Якщо людина продасть свій гектар, а не пай, за 600 доларів, це буде велике щастя для людини. За пай 5 га - це максимально 3000 доларів. Ну про що ми взагалі говоримо? Ну в яку квартиру вкласти ці гроші? Ну можна... в окупованій частині Донецька або Луганська, там є квартири, які продаються і по 2000 доларів. Тільки хто там буде купувати?".

Нагадаємо, Верховна рада 13 листопада у першому читанні проголосувала за законопроект, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. У той же час, до другого читання в документ мають намір внести поправки, щоб питання продажу землі іноземцям - винесли на референдум.