В "Батькивщине" прокомментировали призыв президента к честным выборам

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Порошенко призвал кандидатов в президенты "установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления"

В "Батькивщине" прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко к честным выборам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы партии.

"Официальный старт президентской избирательной кампании нынешний глава государства решил ознаменовать, на первый взгляд, вполне благородным - достойным настоящего демократа - призывом. Петр Порошенко просит всех кандидатов на высшую государственную должность и все политические силы собственным примером "установить достойный стандарт свободного и честного волеизъявления". И почему же тогда никто в стране не верит в искренность гаранта, считая его слова банальной попыткой политика, который потерял доверие избирателей, в очередной раз их обмануть и остаться при власти?", - говорится в сообщении.

В "Батькивщине" заявили, что за время своего президентства Порошенко "не раз доказывал, что ради собственных интересов с легкостью готов уступать благосостоянием граждан и будущим государства".

"Что уж говорить о ценностях и свободе, которые Петр Алексеевич всегда проповедовал, никогда не исповедуя. Нынешний глава государства быстро понял, что власть, которая не заботится о народе, может держаться только на обмане и силе. Применение админресурса и использование подконтрольных силовиков для давления на оппонентов, запугивание бюджетников и банальный подкуп - вот настоящие ценности, на которые делает ставку нынешний режим. Чтобы потом легализовать нужный результат с помощью лояльных СМИ и ЦИК", - говорится в сообщении.

В "Батькивщине" считают, что Порошенко "в своем стремлении сохраниться при власти" мало чем отличается от своего предшественника.

"Выборы в ОТО, результатами которых вызывающе пытались манипулировать представители БПП, как нельзя лучше показали, что президент Порошенко в своем стремлении сохраниться при власти мало чем отличается от президента Януковича. И обкатанные на местных гонках "честные" стандарты власть будет использовать и во время президентских. Особый цинизм заключается еще и в том, что "защитить выборы от гибридных вызовов" просит человек, который пытался использовать войну как инструмент для срыва гонки! И только совместная и своевременная реакция украинского общества и по-настоящему преданных демократическим ценностям политических сил вкупе с жесткой позицией западных лидеров не позволили ему это сделать", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Батькивщине" отметили, что 5 лет "бездарного управления не оставили нынешнему президенту шансов не то что на переизбрание, но и на выход во второй тур". В партии считают, что технологи Порошенко сейчас "активно готовят почву для масштабных фальсификаций", традиционно прикрывая это красноязычной патетикой.

"Так же как бизнес на крови - призывами к патриотизму. Но никакие "фишки" - особенно такие примитивные - Петру Порошенко больше не помогут! "Батькивщина" не раз доказывала, что имеет надежные механизмы противодействия злоупотреблениям власти. Мы защитили и не дали сфальсифицировать результаты выборов в ОТО, мы защитим выбор украинцев на президентских гонках. Петру Алексеевичу следует оставить напрасные иллюзии и не тешить себя надеждами на второй срок. И с честью хотя бы уйти с должности, работать на которой достойно не получилось. И не позорить великую державу криками "держи вора", особенно когда на тебе горит шапка. Пусть правда победит!", - говорится в сообщении.