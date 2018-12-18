В "Батькивщине" объяснили, почему нужно продлить мораторий на продажу земли

Фото: Вадим Ивченко (facebook.сom Alexandr2013)

Ивченко подчеркнул необходимость продлить мораторий

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко подчеркнул необходимость продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли. Об этом он сказал в кулуарах Верховной рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

По словам политика, это поможет уберечь землю от латифундистов, которые хотят скупить ее за бесценок для выращивания и экспорта сырья.

Он убежден, что говорить о предстоящем обороте земель сельскохозяйственного назначения рано. Прежде всего надо отдать государственную поддержку мелким фермерам и личным крестьянским хозяйствам, ввести ограничения в собственности и аренде определенного количества земли, считает нардеп.

"В парламенте, где мы сегодня имеем засилье латифундистов и лоббистов агрохолдингов, невозможно принять европейские правила обращения земли. Такие, как например есть в Польше, которая ограничила владения землей до 300 га, Франции, где не разрешается купить землю, если до этого ты ее не арендовал до 9 лет. Коалиция пытается протолкнуть норму о возможности покупки одним человеком до 33% земли в одном районе. Пытаются создать земельных феодалов?", – спросил он.

Кроме того, запуск рынка земли пока невозможен, ведь наша финансово-кредитная система не может обеспечить его финансово, уверен нардеп.

"Мы декларируем, что хотим ввести в оборот земли для человека, чтобы он имел возможность пойти в банк и взять дешевые кредиты. И финансово-кредитная система, которую имеем сегодня, не может обеспечить даже 5% оборота сельскохозяйственной земли. 5% – это только миллион гектаров. Ну нет сегодня в нашей банковской системе таких денег", – отмечает политик.

Ивченко считает, что за 4 года правящая коалиция даже не пыталась принять законы, которые бы помогли создать четкие правила игры на земельном рынке.

"4 года провластные фракции, голосуя за бюджет, отдаются все деньги в аграрном секторе двум крупным компаниям. Для крестьян не делается ничего. Крестьяне не имеют статуса сельхозтоваропроизводителя, не имеют льгот, государственной поддержки, пенсии", – сказал депутат от "Батькивщины".