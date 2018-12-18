У "Батьківщині" пояснили, чому потрібно продовжити мораторій на продаж землі

Фото: Вадим Івченко (facebook.сom Alexandr2013)

Івченко наголосив на необхідності продовжити мораторій

Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко наголосив на необхідності продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Про це він зазначив у кулуарах Верховної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

За словами політика, це допоможе вберегти землю від латифундистів, які хочуть скупити її за безцінь для вирощування та експорту сировини.

Він переконаний, що говорити про майбутній обіг земель сільськогосподарського призначення зарано. Насамперед треба віддати державну підтримку дрібним фермерам та особистим селянським господарствам, запровадити обмеження у власності та оренді певної кількості землі, вважає нардеп.

"У парламенті, де сьогодні маємо засилля латифундистів та лобістів агрохолдингів, неможливо ухвалити європейські правила обігу землі. Такі, як наприклад є у Польщі, яка обмежила володіння землею до 300 га, Франції, де не дозволяється купити землю, якщо до цього ти її не орендував до 9 років. Коаліція намагається проштовхнути норму щодо можливості купівлі однією людиною до 33% землі в одному районі. Намагаються створити земельних феодалів?", – запитав він.

Окрім того, запуск ринку землі наразі неможливий, адже наша фінансово-кредитна система не може забезпечити його фінансово, вважає нардеп.

"Ми декларуємо, що хочемо запровадити обіг землі для людини, щоб вона мала можливість піти в банк та взяти дешеві кредити. Та фінансово-кредитна система, яку маємо сьогодні, не може забезпечити навіть 5% обігу сільськогосподарської землі. 5% – це лише мільйон гектарів. Ну немає сьогодні в нашої банківської системи таких грошей", – наголошує політик.

Івченко вважає, що за 4 роки провладна коаліція навіть не намагалась ухвалити закони, які б допомогли створити чіткі правила гри на земельному ринку.

"4 роки провладні фракції, голосуючи за бюджет, віддаються всі гроші в аграрному секторі двом великим компаніям. Для селян не робиться нічого. Селяни не мають статусу сільгосптоваровиробника, не мають пільг, державної підтримки, пенсії", – сказав депутат від "Батьківщини".