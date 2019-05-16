В "Батькивщине" объяснили голосование за инаугурацию 20 мая

Фото: Иван Крулько (РБК-Украина)

Изменения в стране нужно воплощать как можно скорее, считает Крулько

"Батькивщина" поддержала проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, 20 мая в 10:00. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил заместитель председателя партии Иван Крулько во время выступления в сессионном зале, чем быстрее будет инаугурация, тем лучше будет для страны и тем меньше будет непонятных назначений и наград.

"Нам надо как можно скорее воплощать в жизнь изменения, время для которых наступило", – подчеркнул он.

Крулько также призвал зал к единству и ответственных решений, которые вернут доверие общества к власти.

"Доверие к институтам власти базируется не на том, когда господствуют "подковерные игры" в угоду олигархам, а когда каждый депутат, понимая свою ответственность перед народом, делает и принимает те решения, которые делают нашу страну сильнее", - сказал он.