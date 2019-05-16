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У "Батьківщині" пояснили голосування за інаугурацію 20 травня

Новини » Політика    16.05.2019 - 12:07
У "Батьківщині" пояснили голосування за інаугурацію 20 травня
Фото: Іван Крулько (РБК-Україна)

Зміни в країні треба втілювати якомога швидше, вважає Крулько

"Батьківщина" підтримала проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної ради України, присвяченого складанню присяги Українському народові новообраним президентом України Володимиром Зеленським, 20 травня о 10:00. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив заступник голови партії Іван Крулько під час виступу в сесійній залі, чим швидше буде інавгурація, тим краще буде для країни і тим менше буде незрозумілих призначень і нагород.

"Нам треба якомога швидше втілювати в життя зміни, час для яких настав", – наголосив він.

Крулько також закликав зал до єдності та відповідальних рішень, які повернуть довіру суспільства до влади.

"Довіра до інститутів влади базується не на тому, коли панують "підкилимні ігри" на догоду олігархам, а коли кожен депутат, розуміючи свою відповідальність перед народом, робить і ухвалює ті рішення, які роблять нашу країну сильнішою", - сказав він.

Рада визначилася з інавгурацією Зеленського Фракція БПП голосуватиме за інавгурацію Зеленського 20 травня
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