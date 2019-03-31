"Батькивщина" зафиксировала факты подкупа во всех областях

Во всех областях зафиксированы факты подкупа на выборах 2019. Об этом сообщил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Соболев во время брифинга в пресс-центре Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, по словам Соболева, в г. Боярка полиция задержана человека в момент выдачи денег, сейчас составляется протокол.

Кроме того, он обратил внимание на факты, когда люди приходят на участки со специальными карточками, где есть штрих-коды. Через них идентифицируют человека, а потом этим людям на банковскую карту перечисляют средства.

Еще один пример, по словам нардепа, это наличие отдельных комнат в общежитиях, где собираются люди, которые либо приходят, либо выходят с избирательных участков.

"Мы обратили внимание на это: у каждой такой комнаты установлено дежурство наших наблюдателей, которые отслеживают эти факты", – рассказал Соболев.

Он заявил о первых попытках выноса пачек бюллетеней с избирательных участков (Запорожская область, участок № 998). Наблюдатели политсилы зафиксировали выдачу 10 пустых бюллетеней члену участковой избирательной комиссии.

В "Батькивщине" также зафиксировали целый ряд нарушений, которые характерны для всей страны: задержка в открытии или преждевременное открытие участков, нехватка урн, попытки создать условия, когда для урны для голосования на дому нет контрольного талона и т. п.

"Эти выборы – это, возможно, один из самых ярких примеров борьбы добра и зла, где на переднем фланге стоят почти 30 тыс. участковых избирательных комиссий, где представлено почти полмиллиона человек", - сказал Соболев.