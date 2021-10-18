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"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает шаги для обеспечения украинцев газом

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 октября 2021 15:58
"Батькивщина" требует введения ЧП в энергетике и предлагает шаги для обеспечения украинцев газом Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Предложенный правительством меморандум не работает, а ситуация в энергетике становится критической. Украинцы и учреждения получают платежки с в несколько раз выше обещанных властью цифрами, а объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике и предлагает план неотложных мер, которые позволят избежать кризиса и спокойно пройти стране отопительный сезон.

"Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы решить ситуацию уже сейчас, есть все возможности, стоит только начать действовать!" - отметила лидер партии и озвучила необходимій план действий.

План "Батькивщины" предусматривает объявление в энергетике чрезвычайного положения и воплощение нескольких неотложных шагов:

  • немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины;
  • срочное устранение всех посредников между добычей и облгазами;
  • скорейшее принятие закона "Батькивщины" №4680 о направлении дешевого газа собственной добычи на нужды населения;

"Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы", - призвала глава "Батькивщины".

В то же время Юлия Тимошенко раскритиковала Меморандум, предложенный Кабинетом министров местным общинам, и продемонстрировала собравшимся платежку за газ для отдела образования Тростянецкого городского совета Сумской области, в которой стоимость газа составляет 47 гривен за кубометр - то есть почти в четыре раза больше, указанной в Меморандуме суммы.

Также критической, по словам председателя "Батькивщины", остается ситуация с запасами газа - их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особых проверки и наказания.

"Минимум 37 млрд куб газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Бюджетные учреждения, людей, в том числе и промышленность можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Вы представляете масштаб потерь, который будет у государства, тем более, что Коболев заявил, что в НАК "Нафтогаз" было 2 млрд долларов на закачку газа в газовые хранилища. Газ не закачан, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности?!" - возмутилась лидер партии.

"Батькивщина" требует создания в Верховной раде Временной следственной комиссии, которая выяснит кто сорвал план заполнения хранилищ летом, когда газ стоил в 6 раз дешевле. Также Юлия Тимошенко инициирует отчет премьер-министра о готовности страны к отопительному сезону.

"Надо действовать немедленно и спасать людей!" - призвала Юлия Тимошенко.

Как сообщалось, в Верховной раде зарегистрировано постановление "Батькивщины" о создании Временной следственной комиссии по тарифному плану на газ. Комиссия будет расследовать, почему украинцам продают газ в восемь раз дороже, чем стоит его добыча, и кто наживается на этом.

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