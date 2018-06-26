"Батькивщина" требует прекратить давление власти на СМИ

В "Батькивщине" убеждены, что методы Порошенко и его команды для "укрощения" СМИ становятся еще "более брутальными"

Партия "Батькивщина" настаивает на прекращении давления власти на СМИ. Об этом говорится в заявлении политической силы на официальном сайте в ответ на информацию об отставке Ольги Герасимюк с должности заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"С беспокойством узнали о намерении Ольги Герасимьюк уволиться с должности первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Зная Ольгу как авторитетного профессионального журналиста и опытного политика, которая всегда занимала взвешенную и ответственную позицию, понимаем, что для такого шага она имела более чем веские основания", - говорится в заявлении.

В "Батькивщине" обеспокоены ее словами о политизации работы Национального совета, обстоятельствах, которые "делают невозможным прозрачное, коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве", и угрозе "самой сути свободы слова".

"Нам известно, что Национальный совет действительно уже больше месяца не может провести свои заседания и выдать, наконец, лицензии на цифровое вещание нескольким ведущим отечественным телеканалам. Складывается впечатление, что этот вопрос обостряется сознательно и используется для усиления давления на вещателей и попыток установить над ними политический контроль со стороны власти накануне кампании по выборам президента и парламента", - отмечается в заявлении.

В политсиле подчеркнули, что об активном вмешательстве власти в деятельность СМИ все чаще заявляют и международные журналистские организации, подчеркивая, что такие действия прямо противоречат международным обязательствам Украины и делают невозможным интеграцию государства в европейское и евроатлантическое сообщество.

"Мы слишком хорошо знаем привычки действующего руководителя государства и его окружения, чтобы поверить в версию о "стечении обстоятельств". Более чем очевидно – чем ближе их неизбежное поражение, тем более брутальными становятся методы "укрощения" СМИ. Противопоставить властному давлению можно только сплоченный сопротивление самих медиа, гражданского общества и демократических политических сил", - отметили в "Батькивщине".

"Именно поэтому мы требуем немедленного вмешательства в ситуацию Верховной рады. Отношения между Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания и телеканалами должны быть открыты рассмотрены на ближайшем заседании профильного парламентского комитета, а в случае необходимости – и на пленарном заседании Верховной рады", - добавили авторы заявления.

"Батькивщина" настаивает на отчете членов Национального совета перед депутатами. Как минимум, их должны заслушать руководители парламентских фракций.

"Батькивщина" сделает все возможное для того, чтобы регулятор занимался своими непосредственными обязанностями, а не превращался в инструмент обслуживания конкретных политических сил. Уверены, что соблюдение закона и неотвратимость наказания за его нарушение является лучшей гарантией независимости СМИ и журналистов в интересах всех граждан Украины", - резюмировали в партии.