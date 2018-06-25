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Інтерв'ю

Заступник голови Нацради Герасим'юк подала заяву про відставку з посади

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 21:08
Фото: Ольга Герасим'юк (facebook.com/pyryatyn)
Фото: Ольга Герасим'юк (facebook.com/pyryatyn)

Вона заявила, що в Нацраді створені нестерпні умови для незалежної діяльності

Ольга Герасим'юк подала заяву про відставку з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У своїй заяві Герасим'юк пише, що в Нацраді "створені неприйнятні для незалежної регуляторної діяльності умови".

"Склалася негативна морально-етична атмосфера, що унеможливлює прозоре колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі. Робота незалежного регулятора помітно політизується. Стало можливим поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка носить наклепницький характер", - зазначає Герасим'юк.

За її словами, "така ситуація руйнує головну мету, якій треба служити - під загрозу ставиться сама суть свободи слова, яка навпаки сьогодні потребує піклування і захисту".

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко під час наради закликав Нацрада з питань телебачення і радіомовлення та Міністерство інформаційної політики прискорити перехід України на цифрове мовлення.

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Теги публікації: увольнение, Нацсовет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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