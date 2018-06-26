"Батьківщина" вимагає припинити тиск влади на ЗМІ

У "Батьківщині" переконані, що методи Порошенка та його команди для "приборкання" ЗМІ стають "брутальнішими"

Партія "Батьківщина" наполягає на припиненні тиску влади на ЗМІ. Про це йдеться у заяві політичної сили на офіційному сайті у відповідь на інформацію про відставку Ольги Герасим'юк з посади заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Із занепокоєнням дізналися про намір Ольги Герасим’юк звільнитися з посади першого заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Знаючи Ольгу як авторитетного фахового журналіста та досвідченого політика, яка завжди займала зважену і відповідальну позицію, розуміємо, що для такого кроку вона мала більш ніж вагомі підстави", - йдеться у заяві.

У "Батьківщині" занепокоєні її словами про політизацію роботи Національної ради, обставини, які "унеможливлюють прозоре, колегіальне ухвалення рішень, які би сприяли розвитку та зміцненню інформаційної сфери в державі", та загрозу "самій суті свободи слова".

"Нам відомо, що Національна рада і справді вже більше місяця не може провести свої засідання та видати нарешті ліцензії на цифрове мовлення кільком провідним вітчизняним телеканалам. Складається враження, що це питання загострюється свідомо і використовується для посилення тиску на мовників та спроб встановити над ними політичний контроль з боку влади напередодні кампанії з виборів президента та парламенту", - зазначається у заяві.

У політсилі підкреслили, що про активне втручання влади в діяльність ЗМІ все частіше заявляють і міжнародні журналістські організації, наголошуючи, що такі дії прямо суперечать міжнародним зобов’язанням України і унеможливлюють інтеграцію нашої держави до європейської і євроатлантичної спільноти.

"Ми надто добре знаємо звички чинного керівника держави та його оточення, щоб повірити у версію про "збіг обставин". Більш ніж очевидно – чим ближче їхня неминуча поразка, тим брутальнішими стають методи "приборкання" ЗМІ. Протиставити владному тиску можна лише згуртований опір самих медіа, громадянського суспільства та демократичних політичних сил", - зазначили у "Батьківщині".

"Саме тому ми вимагаємо негайного втручання у ситуацію Верховної ради. Відносини між Національної радою з питань телебачення і радіомовлення та телеканалами мають бути відкрито розглянуті на найближчому засіданні профільного парламентського комітету, а в разі потреби – і на пленарному засіданні Верховної ради", - додали автори заяви.

"Батьківщина" наполягає на звіті членів Національної ради перед депутатами. Щонайменше, їх мають заслухати керівники парламентських фракцій.

"Батьківщина" зробить усе можливе для того, щоб регулятор займався своїми безпосередніми обов’язками, а не перетворювався на інструмент обслуговування конкретних політичних сил. Впевнені, що дотримання закону та невідворотність покарання за його порушення є найкращою гарантією незалежності ЗМІ та журналістів в інтересах усіх громадян України", - резюмували у партії.