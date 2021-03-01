"Батькивщина" требует немедленно запретить импорт тока из России и Беларуси, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга в Верховной раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.

Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси.

"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.

По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.