"Батькивщина" требует немедленно запретить импорт тока из России и Беларуси, - Тимошенко
Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом во время брифинга в Верховной раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.
Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси.
"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.
По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.
Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.
Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг".