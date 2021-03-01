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"Батькивщина" требует немедленно запретить импорт тока из России и Беларуси, - Тимошенко

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 15:38
"Батькивщина" требует немедленно запретить импорт тока из России и Беларуси, - Тимошенко Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга в Верховной раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.

Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электрической энергии из России и Беларуси.

"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.

По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.

Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг".

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