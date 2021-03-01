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"Батьківщина" вимагає негайно заборонити імпорт струму з Росії й Білорусі, - Тимошенко

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 15:38
"Батьківщина" вимагає негайно заборонити імпорт струму з Росії й Білорусі, - Тимошенко Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фракція "Батьківщина" вимагає невідкладно внести на розгляд Верховної ради проект закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

Про це під час брифінгу у Верховній раді заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Заводять зараз електроенергію з Білорусі і з Росії на корупційній основі, а наші енергоблоки зупиняють. Саме тому ми внесли законопроект №3739, де ми вимагаємо припинити імпорт електроенергії на території України і підняти власну енергетику, власні потужності по генерації електроенергії, включити всі блоки атомних електростанцій і забезпечити Україну дешевою електроенергією", - заявила Тимошенко.

Вона також закликала негайно розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.

"Я звертаюся зараз до Служби безпеки України, до Ради національної безпеки і оборони - негайно розслідувати імпорт білоруської і російської електроенергії в Україну, тому що це прямо загрожує національній безпеці України", - заявила Тимошенко.

За її словами, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії.

Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг".

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