"Батькивщина" снова среди лидеров по результатам выборов в ОТО

Фото: лидер "Батькищины" Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" заняла второе место по партийному показателю

По результатам первых местных выборов, которые прошли в шести ОТО в воскресенье, 29 декабря, партия "Батькивщина" получила 24,7% от всех партийных кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, первые местные выборы в объединенных территориальных общинах состоялись в четырех областях Украины: Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой. "Батькивщина" заняла второе место по партийному показателю, одержав 24,7%. Больше получила только президентская партия.

Напомним, на первых местных выборах в ОТО, которые состоялись 22 декабря, партия "Батькивщина" получила 30,7% мандатов среди всех партийных выдвиженцев и заняла первое место по партийному показателю в 29 общинах.