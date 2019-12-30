ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Батьківщина" знову серед лідерів за результатами виборів в ОТГ

Новини » Політика     30.12.2019 - 13:34
"Батьківщина" знову серед лідерів за результатами виборів в ОТГ
Фото: лідер "Батькіщини" Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" посіла друге місце за партійним показником

За результатами перших місцевих виборів, які пройшли у шістьох ОТГ у неділю, 29 грудня, партія "Батьківщина" отримала 24,7% від усіх партійних кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, перші місцеві вибори в об’єднаних територіальних громадах відбулися в чотирьох областях України: Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій. "Батьківщина" посіла друге місце за партійним показником, здобувши 24,7%. Більше отримала лише президентська партія.

Нагадаємо, на перших місцевих виборах в ОТГ, які відбулися 22 грудня, партія "Батьківщина" отримала 30,7% мандатів з-поміж усіх партійних висуванців та посіла перше місце за партійним показником у 29 громадах.

В Україні стартували перші місцеві вибори у шести ОТГ У "Батьківщині" звинуватили владу у шахрайському проштовхуванні земельних законів
Новини України БатьківщинавыборыОТГТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся