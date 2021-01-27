"Батькивщина" продолжает наращивать поддержку людей, - опрос

Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)

Партия "Батькивщина" продолжает наращивать поддержку людей. Согласно последней социологии партия занимает уже третье место, опережая президентскую "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Так, если бы выборы в Верховную раду происходили во второй половине января 2021 года, команда Юлии Тимошенко получила бы почти 13% среди тех, кто определился и пришел бы на участки.

Тогда как за "Слугу народа" свои голоса готовы отдать 11% среди тех, кто определился с выбором.

В целом же, проходной пятипроцентный барьер в Верховную раду преодолевают семь политических сил - ОПЗЖ (20,7%), "Европейская солидарность" (15,3%), "Батькивщина" (12,6%), "Слуга народа" (11,2%), "Сила и честь" (8,3%), "Голос" (5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (5,3%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года рейтинг партий возглавляли парламентские партии "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Как писало РБК-Украина, на местных выборах "Батькивщина" показала лучший среди вневластных сил результат. Эксперты связывают рост поддержки "Батькивщины" с разочарованием общества в "новых лицах" и запросом людей на опыт и профессионализм.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, относительно больше голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором