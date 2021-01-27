"Батьківщина" продовжує нарощувати підтримку людей, - опитування

Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)

Партія "Батьківщина" продовжує нарощувати підтримку людей. Згідно з останньою соціологією партія посідає вже третє місце, випереджаючи президентську "Слугу народу".

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Так, якби вибори до Верховної ради відбувалися в другій половині січня 2021 року, команда Юлії Тимошенко отримала б майже 13% серед тих, хто визначився і прийшов би на дільниці.

Тоді як за "Слугу народу" свої голоси готові віддати 11% серед тих, хто визначився з вибором.

В цілому ж, прохідний п’ятивідсотковий бар’єр до Верховної ради долають сім політичних сил - ОПЗЖ (20,7%), "Європейська солідарність" (15,3%), "Батьківщина" (12,6%), "Слуга народу" (11,2%), "Сила і честь" (8,3%), "Голос" (5,6%) і "Українська стратегія Гройсмана" (5,3%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3,1%.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року рейтинг партій очолювали парламентські партії "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%).

Як писало РБК-Україна, на місцевих виборах "Батьківщина" показала найкращий серед позавладних сил результат. Експерти пов'язують зростання підтримки "Батьківщини" із розчаруванням суспільства в "нових обличчях" та запитом людей на досвід та професіоналізм.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно більше голосів отримав би Володимир Зеленський. За чинного президента проголосували б 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором