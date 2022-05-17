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"Батькивщина" предлагает законодательно закрепить всеобъемлющую поддержку бойцов ВСУ

Фото: "Родина" предлагает законодательно закрепить всеобъемлющую поддержку бойцов ВСУ (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Фракция "Батькивщина" уже в ближайшее время внесет в парламент законопроект, призванный предоставить военным, которые получили ранения во время войны, необходимую поддержку в медицинском, финансовом и социальном обеспечении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко в Facebook.

"Батькивщина" разрабатывает законопроект, который будет гарантировать нашим солдатам достойную поддержку. И призывает коллег из всех фракций присоединиться к этой инициативе, отдав дань уважения нашим Героям не только словами, но и такими необходимыми им сейчас делами", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что государство должно позаботиться о раненых военных и помочь им адаптироваться и продолжать жить полноценной жизнью после тяжелых травм на поле боя.

"Уверена, государство сейчас должно сделать все, чтобы наши раненые воины не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Медицинская помощь самого высокого уровня, протезирование в лучших клиниках мира, обеспечение жильем и автотранспортом, внеконкурсное поступление в вузы, адекватное финансовое обеспечение и тому подобное", - резюмировала политик.

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Вооруженные силы УкраиныБатькивщина