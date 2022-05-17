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"Батьківщина" пропонує законодавчо закріпити всеохопну підтримку бійців ЗСУ

Фото: "Батьківщина" пропонує законодавчо закріпити всеохопну підтримку бійців ЗСУ (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Фракція "Батьківщина" вже найближчим часом внесе до парламенту законопроект, покликаний надати військовим, які зазнали поранень під час війни, необхідну підтримку у медичному, фінансовому та соціальному забезпеченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко у Facebook.

"Батьківщина" розробляє законопроект, який гарантуватиме нашим солдатам гідну підтримку. І закликає колег з усіх фракцій долучитися до цієї ініціативи, віддавши шану нашим Героям не лише словами, а й такими необхідними їм нині справами", - заявила Тимошенко.

Вона додала, що держава має подбати про поранених військових і допомогти їм адаптуватися та продовжувати жити повноцінним життям після важких травм на полі бою.

"Впевнена, держава зараз мусить зробити все, аби наші поранені воїни не почувалися кинутими напризволяще. Медична допомога найвищого рівня, протезування у кращих клініках світу, забезпечення житлом та автотранспортом, позаконкурсний вступ до вишів, адекватне фінансове забезпечення тощо", - резюмувала політик.

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