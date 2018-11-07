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"Батькивщина" предлагает три шага к снижению цены на газ

Новости » Политика    07.11.2018 - 14:40
Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)
Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

Зампредседателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что в вопросе тарифов надо действовать комплексно

"Батькивщина" предлагает решать проблему тарифов комплексно, а не давать возможность для обогащения монополистов за счет населения. Об этом заявил в парламенте заместитель председателя фракции Сергей Соболев, передает пресс-служба "Батькивщины".

В частности, в "Батькивщине" назвали три шага, которые, по мнению представителей политсилы, позволят сделать тарифы посильными для людей и выполнить обязательства Украины перед международными партнерами.

Во-первых, как отметил Соболев, "Батькивщина" выступает против государственного регулирования цены на газ.

"Если власть и дальше устанавливает цену на газ, то какой это рынок? Извините, получается, что президент Порошенко, поднимая цену на газ для населения, нарушает закон, который запрещает государству регулировать стоимость газа", – подчеркнул Соболев.

Второй шаг, по его словам, - это реформирование НАК "Нафтогаз Украины", в соответствии с требованиями четвертого протокола Европейской комиссии.

"Нафтогаз Украины" должен быть компанией, которая добывает газ, занимается разведкой, транспортирует и продает газ. А не тем монстром, который ничего не делает, а зарабатывает себе сверхприбыли в виде миллиардных премий и зарплат", – пояснил зампредседателя фракции.

Третий шаг, как отметил Соболев, газ собственной добычи должен идти для нужд украинцев.

"Давайте наложим мораторий на повышение цены на газ и разберемся с ключевым вопросом: куда идет газ украинской добычи. Как так может быть, что заработная плата 16 руководителей "Нафтогаза" равна задолженности перед всей угольной отраслью – 1 млрд 250 млн грн?", – заявил парламентарий.

Представитель "Батькивщины" также назвал абсурдной ситуацию, когда "газ собственной добычи фактически "загоняется" по мировым ценам и эти средства потом пускаются на выплату субсидий".

Кроме того, Соболев возмутился, что в повестку дня до сих пор не внесли проект постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введения моратория на его подорожание. 

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