"Батьківщина" пропонує три кроки до зниження ціни на газ

Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

Заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що у питанні тарифів треба діяти комплексно

"Батьківщина" пропонує вирішувати проблему тарифів комплексно, а не давати можливість для збагачення монополістів за рахунок населення. Про це заявив у парламенті заступник голови фракції Сергій Соболєв, передає прес-служба "Батьківщини".

Зокрема, у "Батьківщині" назвали три кроки, які, на думку представників політсили, дозволять зробити тарифи посильними для людей та виконати зобов’язання України перед міжнародними партнерами.

По-перше, як зазначив Соболєв, "Батьківщина" виступає проти державного регулювання ціни на газ. "Якщо влада й надалі встановлює ціну на газ, то який це ринок? Вибачте, виходить, що президент Порошенко, піднімаючи ціну на газ для населення, порушує закон, який забороняє державі регулювати вартість газу", – наголосив Соболєв.

Другий крок, за його словами, - це реформування НАК "Нафтогаз України", згідно з вимогами четвертого протоколу Європейської комісії.

"Нафтогаз України" має бути компанією, яка видобуває газ, займається розвідкою, транспортує та продає газ. А не тим монстром, який нічого не робить, а заробляє собі надприбутки у вигляді мільярдних премій і зарплат", – пояснив заступник голови фракції.

Третій крок, як зазначив Соболєв, газ власного видобутку має йти для потреб українців.

"Давайте накладемо мораторій на підвищення ціни на газ і розберемося з ключовим питанням: куди йде газ українського видобутку. Як так може бути, що заробітна плата 16 керівників "Нафтогазу" дорівнює заборгованості перед всією вугільною галуззю – 1 млрд 250 млн грн?", – заявив парламентарій.

Представник "Батьківщини" також назвав абсурдною ситуацію, коли "газ власного видобутку фактично "заганяється" за світовими цінами і ці кошти потім пускаються на виплату субсидій".

Окрім того, Сергій Соболєв обурився, що до порядку денного досі не внесли проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на природний газ та запровадження мораторію на його подорожчання.