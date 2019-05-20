"Батькивщина" поддерживает роспуск Рады

Фото: Сергей Соболев (РБК-Украина)

У Зеленского есть полное право распустить этот парламент, заявил Соболев

У президента Украины Владимира Зеленского есть полное право распустить этот парламент. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев в кулуарах парламента после инаугурации Зеленского 20 мая, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной рады не было", – сказал он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне – это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось.

Политик также сообщил, что если указ о роспуске будет сегодня, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.

На вопрос журналистов, какими будут первые шаги нового президента, Сергей Соболев спрогнозировал: "Первый шаг – достичь мира, через победу. Иначе невозможно. Дальше вопрос реальной борьбы с коррупцией, вопрос возвращения украинцев на родную землю".

Кроме того, как отметил представитель "Батькивщины", ключевой вопрос остается открытым – это вопрос закона о выборах.

"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы. У меня есть надежда, что страна войдет во внеочередные выборы по новой избирательной системе, пропорциональной, с открытыми списками. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", – сказал политик.