"Батьківщина" підтримує розпуск Ради

Фото: Сергій Соболєв (РБК-Україна)

У Зеленського є повне право розпустити цей парламент, заявив Соболєв

У президента України Володимира Зеленського є повне право розпустити цей парламент. Про це заявив перший заступник керівника фракції Сергій Соболєв у кулуарах парламенту після інавгурації Зеленського 20 травня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Це рішення всі розуміли, законних підстав не допустити розпуску Верховної ради не було", – сказав він і зауважив, що вихід з неіснуючої коаліції фракцій напередодні – це просто театр абсурду і неясно, для чого це робилося.

Політик також повідомив, що якщо указ про розпуск буде сьогодні, то позачергові вибори будуть вже 14 липня.

На питання журналістів, якими будуть перші кроки нового президента, Сергій Соболєв спрогнозував: "Перший крок – досягнути миру, через перемогу. Інакше неможливо. Далі питання реальної боротьби з корупцією, питання повернення українців на рідну землю".

Окрім того, як наголосив представник "Батьківщини", ключове питання залишається відкритим – це питання закону про вибори.

"Якщо дійсно новообраний президент зацікавлений в тому, щоб стара корумпована мажоритарна система вмерла з цим парламентом, я думаю він зробить все можливе. І в нас є час, щоб ухвалити і новий Виборчий кодекс і нове законодавство на ці вибори. У мене є сподівання, що країна ввійде в позачергові вибори з новою виборчою системою, пропорційною, з відкритими списками. Ми зробимо все можливе, щоб це зробити", – сказав політик.