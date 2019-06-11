"Батькивщина" поддержит увольнение Луценко, - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" поддержит увольнение генпрокурора Юрия Луценко и требует одновременного представления нового генпрокурора. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила на Facebook, комментируя представление президента Владимира Зеленского на увольнение Луценко, которое он внес в парламент, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Пока президент не поменяет генерального прокурора и главу СБУ, вся коррумпированная команда Порошенко не будет отвечать перед законом и пытаться получить реванш в новом парламенте", - написала Тимошенко.

Вместе с представлением на увольнение обязательно надо вносить представление на назначение нового генпрокурора, настаивает Тимошенко.

"Нельзя увольнять должностных лиц такого высокого ранга, не назначая сразу новых. Потому что это разбалансирует управления страной", - подчеркнула лидер партии.

По убеждению Тимошенко, Верховная рада обязана выполнить Конституцию и проголосовать вопрос замены генпрокурора. Для этого, по ее словам, нужно приостановить на час рассмотрение Избирательного кодекса по процедуре ad hoc.

"Наконец, возможно, начнутся действия вместо разговоров", - добавила она.