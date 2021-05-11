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"Батькивщина" открыла горячую линию по земельному референдуму

Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" открыла горячую линию по земельному референдуму.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в Facebook.

По ее словам, получить любую информацию, а также присоединиться к инициативной группы по организации всенародного опроса можно по номеру бесплатной всеукраинской горячей телефонной линии 0 800 30 2019.

"Земля должна принадлежать тому, кто на ней живет и работает. Мы были единственной политической силой, которая не дала ни одного голоса за законы, которые позволяют распродажу наших черноземов, лесов и рек иностранным корпорациям и банкам", - заявила Тимошенко.

Она также добавила, что все социологические опросы подтверждают, что более 70% граждан против распродажи земли. Именно поэтому "Батькивщина" будет помогать украинцам остановить проведение реформы.

"Референдум - это не просто шанс отстоять нашу землю. Это шанс защитить наше будущее и сохранить нашу страну! Присоединяйтесь", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли. К инициативной группе, которая будет собирать подписи по всей Украине, уже присоединились более 12 тысяч человек.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

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Новости Украины Батькивщинареферендумземельная реформа