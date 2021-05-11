"Батьківщина" відкрила гарячу лінію щодо земельного референдуму

За її словами, отримати будь-яку інформацію, а також приєднатися до ініціативної групи з організації всенародного опитування можна за номером безкоштовної всеукраїнської гарячої телефонної лінії 0 800 30 2019.

"Земля має належати тому, хто на ній живе та працює. Ми були єдиною політичною силою, що не дала жодного голосу за закони, які дозволяють розпродаж наших чорноземів, лісів та річок іноземним корпораціям та банкам", - заявила Тимошенко.

Вона також додала, що усі проведені соціологічні опитування підтверджують, що понад 70% громадян проти розпродажу землі. Саме тому "Батьківщина" допомагатиме українцям зупинити проведення реформи.

"Референдум - це не просто шанс відстояти нашу землю. Це шанс захистити наше майбутнє та зберегти нашу країну! Приєднуйтесь", - додала Тимошенко.