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"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

Новина українською →
Киев, Суббота 22 мая 2021 15:04
"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли Фото: во время собрания инициативной группы (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия "Батькивщина" на проведенном в субботу, 22 мая, на инициативном собрании сформулировала вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум о рынке земли.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Как сообщает пресс-служба партии, вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрещение продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?".

Формулировка была утверждена членами инициативной группы, организованной фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке "Батькивщины".

Кроме того, по итогам собрания были отобраны 11 тысяч человек, которые вскоре начнут сбор необходимых для инициирования референдума 3 миллионов подписей.

Лидер партии Юлия Тимошенко во время выступления напомнила, что с 1 июля 2021 года вступит в силу закон о рынке земли.

"То, что мы сейчас с вами делаем, - это дело для Украины, для народа. Это дело, в нашем сердце. Мы с вами защищаем Украину. У многих после некоторых поражений опустились руки, но не у вас. Вы здесь, потому что вы ответственны и потому что вы знаете, что обязательно в каждой стране должна быть команда, способная ее защитить ", - заявила Юлия Тимошенко.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, 77% украинцев поддерживают проведения земельного референдума, а 75% - планируют принять в нем участие.

Как известно, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Единственной фракцией, которая не дала за изменения в Земельный кодекс ни одного голоса, была "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Лидер партии назвала это голосование "черным днем в истории Украины", а референдум - "единственным способом защитить землю от распродажи".

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