"Батькивщина" определилась с формулировкой вопроса для референдума о рынке земли

Партия "Батькивщина" на проведенном в субботу, 22 мая, на инициативном собрании сформулировала вопрос, который может быть вынесен на всеукраинский референдум о рынке земли.

Как сообщает пресс-служба партии, вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы запрещение продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?".

Формулировка была утверждена членами инициативной группы, организованной фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке "Батькивщины".

Кроме того, по итогам собрания были отобраны 11 тысяч человек, которые вскоре начнут сбор необходимых для инициирования референдума 3 миллионов подписей.

Лидер партии Юлия Тимошенко во время выступления напомнила, что с 1 июля 2021 года вступит в силу закон о рынке земли.

"То, что мы сейчас с вами делаем, - это дело для Украины, для народа. Это дело, в нашем сердце. Мы с вами защищаем Украину. У многих после некоторых поражений опустились руки, но не у вас. Вы здесь, потому что вы ответственны и потому что вы знаете, что обязательно в каждой стране должна быть команда, способная ее защитить ", - заявила Юлия Тимошенко.