"Батьківщина" визначилась з формулюванням питання для референдуму про ринок землі
Партія "Батьківщина" на проведеному в суботу, 22 травня, на ініціативному зборах сформулювала питання, який може бути винесений на всеукраїнський референдум про ринок землі.
Про це йдеться на сайті політсили.
Як повідомляє прес-служба партії, питання буде звучати так: "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-якого, крім держави Україна?".
Формулювання була затверджена членами ініціативної групи, організованої фермерськими та сільськогосподарськими асоціаціями і профспілками, громадськими організаціями за підтримки "Батьківщини".
Крім того, за підсумками зборів було відібрано 11 тисяч осіб, які незабаром почнуть збір необхідних для ініціювання референдуму 3 мільйонів підписів.
Лідер партії Юлія Тимошенко під час виступу нагадала, що з 1 липня 2021 року набере чинності закон про ринок землі.
"Те, що ми зараз з вами робимо, - це справа для України, для народу. Це справа, яка в нашому серці. Ми з вами захищаємо Україну. Багато у кого після деяких поразок опустилися руки, але не у вас. Ви тут, тому що ви відповідальні і тому що ви знаєте, що обов’язково у кожної країни мусить бути команда, здатна її захистити", - заявила Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, а 75% - планують взяти у ньому участь.
Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.
Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".