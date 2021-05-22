"Батьківщина" визначилась з формулюванням питання для референдуму про ринок землі

Партія "Батьківщина" на проведеному в суботу, 22 травня, на ініціативному зборах сформулювала питання, який може бути винесений на всеукраїнський референдум про ринок землі.

Як повідомляє прес-служба партії, питання буде звучати так: "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-якого, крім держави Україна?".

Формулювання була затверджена членами ініціативної групи, організованої фермерськими та сільськогосподарськими асоціаціями і профспілками, громадськими організаціями за підтримки "Батьківщини".

Крім того, за підсумками зборів було відібрано 11 тисяч осіб, які незабаром почнуть збір необхідних для ініціювання референдуму 3 мільйонів підписів.

Лідер партії Юлія Тимошенко під час виступу нагадала, що з 1 липня 2021 року набере чинності закон про ринок землі.

"Те, що ми зараз з вами робимо, - це справа для України, для народу. Це справа, яка в нашому серці. Ми з вами захищаємо Україну. Багато у кого після деяких поразок опустилися руки, але не у вас. Ви тут, тому що ви відповідальні і тому що ви знаєте, що обов’язково у кожної країни мусить бути команда, здатна її захистити", - заявила Юлія Тимошенко.