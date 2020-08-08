Партия Тимошенко начала избирательную кампанию с новым слоганом

Партия "Батькивщина" объявила поход на местные выборы 2020 года. Предвыборная кампания политсилы пройдет под слоганом - "Единственная надежная команда".

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко отметила, что согласно данным последних социологических исследований, почти 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, поэтому главная цель, которая сегодня стоит перед его командой - исправить эту ситуацию.

"Нам нужно завершить период невежества, дилетантства, некомпетентности. Нам надо, наконец, завершить этап приколов, видосиков. Мы просто не имеем права оставлять страну с таким низким качеством управления", - заявила она.

Тимошенко убеждена, сегодня нужно всеобъемлющая перезагрузка власти и прекращение экспериментов над страной. Именно местные выборы, утверждает она, могут дать людям надежду на изменения.

Партия "Батькивщина" планирует выдвинуть около 40 тысяч кандидатов в депутаты по всей стране.

"Наша команда - возможно, единственная, которая сможет такое большое количество сильных людей по всей стране предложить общинам для выбора. Критерии подбору наших кандидатов в мэры и депутаты местных советов максимально простые и конкретные - это должны быть люди компетентные, профессиональные, способные работать в команде и работать ради людей, понимая и разделяя их интересы", - отмечает она.

Напомним, ранее на очередной сессии Одесского городского совета 22 июля было объявлено о создании депутатской группы "Батькивщина".