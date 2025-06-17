"Батьківщина" ініціює виділення землі військовослужбовцям, родинам загиблих та зниклих безвісти

Так, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала депутатів з інших фракцій приєднатися до колективу авторів та також його підтримати.

"Наша команда сьогодні виходить з ініціативою внести до Верховної Ради законопроєкт про виділення двох гектарів землі тим воїнам, героям, родинам загиблих, тих, хто зник безвісти… Цей законопроєкт фундаментальний, він надасть можливість кожному воїну, який захоче після завершення війни обробляти землю, отримати її та працювати на ній і годувати свої родини", - зазначила Юлія Тимошенко.

Вона уточнила, що документ є у системі електронного документообігу і що охочі депутати можуть його підтримати перед реєстрацією.

На переконання лідерки "Батьківщини", сьогодні земля набула сакрального значення, адже йдеться «не про товар, а про право жити на нашій землі». Отже, саме воїни, які боронять землю та незалежність країни, повинні мати право її отримати.

"Кожен сантиметр нашої землі политий кров‘ю українських солдатів, воїнів ЗСУ, наших українців. Але водночас, під час війни, наша українська земля продається кому завгодно: іноземним банкам, великим іноземним корпораціям. Скажіть, будь ласка, хто більше має право на нашу землю, ніж наші воїни, які її щодня захищають?" - спитала Юлія Тимошенко у колег.

Вона також уточнила, що йтиметься не лише про отримання землі, а я й про можливості мікрокредитування для її обробки.