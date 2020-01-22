"Батькивщина" готовит закон о предотвращении лоббизма

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" намерена предложить закон о предотвращении лоббизма, аналогичный американскому FARA с целью предотвращения влияния внешнего управления. Об этом Тимошенко заявила в эфире телеканала "Наш", передает РБК-Украина.

"Такие законы являются нормой для всего мира. В тех же Соединенных Штатах он достаточно жесткий и в то же время сбалансированный. Сейчас наша команда занимается адаптацией этого закона в украинских институтах и в ближайшее время мы его внесем в парламент, чтобы запретить делать такие вещи, которые сейчас происходят в стране", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что президент, пытаясь угодить внешним финансовым структурам, лишает украинцев шанса жить лучше.

"Если бы президент действовал в соответствии с ожиданиями людей, он должен был бы полностью сменить руководство Национального банка и просмотреть сокрушительную финансовую политику, которую проводили в стране при прошлой власти. Восемь месяцев прошло, но президент не изменил в Национальном банке ни одного человека. И там продолжает работать финансовая пирамида, которая позволяет выкачивать из Украины миллиарды долларов. Президент знает об этом, но продолжает вести политику подчинения внешним финансовым структурам, не думая о будущем украинцев", - отметила Тимошенко.

Политик добавила, что власть вместо того, чтобы заботиться о благосостоянии людей, создании среднего класса, развитии Украины, выполняет прихоти "международных спекулянтов", назначая в набсоветы ключевых компаний иностранных граждан.

"Сегодня в "Нафтогазе" 100% наблюдательного совета – иностранцы, в "Укрзализныци" – 86%, в "Укрпочте" – 71,5%. "Укроборонпром" в стране, которая сегодня ведет войну, отдают возглавить человеку, который имеет иностранное гражданство. Такое отношение к своей стране и перекачки миллиардных состояний из доходов государственных корпораций, из нашего бюджета на счета иностранных структур, означает только одно – сдачу страны. Это надо останавливать немедленно", – призвала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что нынешней власти нужно отказаться от внешнего кулуарного сотрудничества и работать в интересах украинского государства и людей.