"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло, - Кучеренко

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках
Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "Евро-Реконструкция" уменьшить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян, которым компания предоставляет тепло и горячую воду.
Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко в Facebook.
По его словам, принятое решение стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.
"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету привели к мощному результату. Как мы вам и говорили - "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа", - отметил Кучеренко.
Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках.
Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет обязал предприятие "Евро-реконструкция" сделать перерасчет платы за тепло и горячую воду за прошлый отопительный сезон, а в дальнейшем - перезаключить договоры с киевлянами и поставлять свои услуги по сниженным тарифам.
Ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.
Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.