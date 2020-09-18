ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло, - Кучеренко

Киев, Пятница 18 сентября 2020 13:49
"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло, - Кучеренко
Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "Евро-Реконструкция" уменьшить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян, которым компания предоставляет тепло и горячую воду.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко в Facebook.

По его словам, принятое решение стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.

"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету привели к мощному результату. Как мы вам и говорили - "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа", - отметил Кучеренко.

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет обязал предприятие "Евро-реконструкция" сделать перерасчет платы за тепло и горячую воду за прошлый отопительный сезон, а в дальнейшем - перезаключить договоры с киевлянами и поставлять свои услуги по сниженным тарифам.

Ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КучеренкоБатькивщинаплатежитеплоснабжение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь