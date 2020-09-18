"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло, - Кучеренко

Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках

Антимонопольный комитет Украины обязал ООО "Евро-Реконструкция" уменьшить тарифы и сделать соответствующие перерасчеты для 300 тысяч киевлян, которым компания предоставляет тепло и горячую воду.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщины", кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко в Facebook.

По его словам, принятое решение стало следствием ряда его обращений в органы исполнительной власти.

"Наши совместные усилия и обращения к правительству, НКРЭКУ и Антимонопольному комитету привели к мощному результату. Как мы вам и говорили - "Евро-Реконструкция" осуществляла завышенные начисления и теперь обязана сделать перерасчет и вернуть деньги киевлянам! Это очень знаковая победа", - отметил Кучеренко.

Основанием для снижения тарифа на тепло стало значительное удешевление газа на мировых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет обязал предприятие "Евро-реконструкция" сделать перерасчет платы за тепло и горячую воду за прошлый отопительный сезон, а в дальнейшем - перезаключить договоры с киевлянами и поставлять свои услуги по сниженным тарифам.

Ранее "Батькивщина" официально заявила о выдвижении более 45 тысяч кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

Как известно, местные выборы состоятся во всех регионах Украины 25 октября 2020 года.