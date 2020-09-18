"Батьківщина" домоглася, щоб киянам зменшили плату за тепло, - Кучеренко

Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Підставою для зниження тарифу на тепло стало значне здешевшання газу на світових ринках

Антимонопольний комітет України зобов’язав ТОВ "Євро-Реконструкція" зменшити тарифи та зробити відповідні перерахунки для 300 тисяч киян, яким компанія надає тепло і гарячу воду.

Про це повідомив народний депутат від "Батьківщини", кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко у Facebook.

За його словами, ухвалене рішення стало наслідком низки його звернень до органів виконавчої влади.

"Наші спільні зусилля та звернення до уряду, НКРЕКП та Антимонопольного комітету призвели до потужного результату. Як ми вам і говорили - "Євро-Реконструкція" здійснювала завищені нарахування і тепер зобов’язана зробити перерахунок і повернути гроші киянам! Це дуже знакова перемога", - зазначив Кучеренко.

Підставою для зниження тарифу на тепло стало значне здешевшання газу на світових ринках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Антимонопольний комітет зобов’язав підприємство "Євро-реконструкція" зробити перерахунок плати за тепло і гарячу воду за минулий опалювальний сезон, а надалі - переукласти договори з киянами й постачати свої послуги за зниженими тарифами.

Раніше "Батьківщина" офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.

Як відомо, місцеві вибори відбудуться в усіх регіонах України 25 жовтня 2020 року.