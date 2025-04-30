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Батьки зможуть працювати вдома під час дистанційного навчання дітей: деталі

Середа 30 квітня 2025 19:25
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Батьки зможуть працювати вдома під час дистанційного навчання дітей: деталі Ілюстративне фото: в Україні батьки зможуть працювати дистанційно (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє переведення батьків на дистанційну або надомну роботу, якщо їхні діти навчаються дистанційно в школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

Таким чином врегульовано ситуацію, за якої виникали труднощі у батьків, діти яких навчаються очно-дистанційно, а вони самі змушені працювати не вдома.

Даний закон передбачає, що батьки дитини віком до 14 років, яка навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем.

Закон доповнив Кодекс законів про працю України нормою про можливість (за погодженням із роботодавцем) переведення одного з батьків на надомну або дистанційну форму роботи у випадку навчання дитини віком до 14 років дистанційно.

Також визначено, що надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором.

Нагадаємо, у школах Києва готуються до завершення навчального року. 30 травня у всіх навчальних закладах пролунає Останній дзвоник, а в червні - видадуть документи про освіту.

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