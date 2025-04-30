Родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей: детали
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перевод родителей на дистанционную или надомную работу, если их дети учатся дистанционно в школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.
Таким образом урегулирована ситуация, при которой возникали трудности у родителей, дети которых учатся очно-дистанционно, а они сами вынуждены работать не дома.
Данный закон предусматривает, что родители ребенка в возрасте до 14 лет, который учится дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.
Закон дополнил Кодекс законов о труде Украины нормой о возможности (по согласованию с работодателем) перевода одного из родителей на надомную или дистанционную форму работы в случае обучения ребенка в возрасте до 14 лет дистанционно.
Также определено, что надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.
Напомним, в школах Киева готовятся к завершению учебного года. 30 мая во всех учебных заведениях прозвучит Последний звонок, а в июне - выдадут документы об образовании.
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