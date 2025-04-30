Родители смогут работать дома во время дистанционного обучения детей: детали

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перевод родителей на дистанционную или надомную работу, если их дети учатся дистанционно в школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Таким образом урегулирована ситуация, при которой возникали трудности у родителей, дети которых учатся очно-дистанционно, а они сами вынуждены работать не дома.

Данный закон предусматривает, что родители ребенка в возрасте до 14 лет, который учится дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.

Закон дополнил Кодекс законов о труде Украины нормой о возможности (по согласованию с работодателем) перевода одного из родителей на надомную или дистанционную форму работы в случае обучения ребенка в возрасте до 14 лет дистанционно.

Также определено, что надомные и дистанционные работники могут направляться в служебные командировки, если это предусмотрено их трудовым договором.