Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України

Київ – тепло за заявками

Опалювальний сезон у столиці почався 9 жовтня. Першими тепло отримують об'єкти соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, лікарні). Підключення відбувається в індивідуальному порядку – керівнику закладу потрібно подати відповідну заявку. Станом на 11 жовтня, в Києві опалення ввімкнули в 44 установах.

Як зазначив міський голова Віталій Кличко, рішення про опалення житлових будинків та комунальних установ прийматимуть відповідно до прогнозу погоди, щоб раціонально використовувати теплові ресурси.

Опалення ввімкнуть за умови, якщо температура повітря протягом трьох діб не перевищуватиме +8 градусів за Цельсіем із прогнозом на подальше похолодання. В такому разі відомчі будинки, ОСББ та ЖБК також підключатимуть за індивідуальними заявками.

Львів – лікарні та гуртожитки з теплом

"Львівтеплоенерго" вже подає опалення на підставі листів-звернень від бюджетних установ. Наразі батареї потеплішали в 10 таких закладах – обласні та міські лікарні, медично-реабілітаційний центр, гуртожитки "Львівської політехніки". Житловий сектор підключатимуть за відповідних погодних умов.

Місцева влада на початку жовтня звітувала про фінальну стадію підготовки до нового опалювального сезону. До того ж котельні Львова забезпечили альтернативними джерелами живлення та паливом для генераторів, а в лікарнях окрім газового опалення встановили твердопаливні котли.

Тернопіль – підключили медичні заклади

10 жовтня в Тернополі почали опалювати два пологових будинки, обласну дитячу лікарню та поліклініку за заявками керівників установ. Опалення в дитячій лікарні поки вмикають лише з 16:00 до 23:00.

Рішення про старт опалювального сезону для всього регіону будуть приймати після 15 жовтня в залежності від кліматичних умов. Загалом на Тернопільщині працюватимуть понад тисячу котелень. Більшість із них забезпечені резервними джерелами живлення на випадок ушкоджень критичної інфраструктури внаслідок нових російських атак.

Харків – готовність 100%

За словами мера Ігоря Терехова, Харків повністю готовий до опалювального сезону та забезпечений газом, а батареї ввімкнуть "як тільки цього вимагатимуть погодні умови".

Проте опалення з'явиться не скрізь, адже 57 житлових будинків були значно пошкоджені російськими обстрілами. Найбільше будинків постраждало у Київському районі (32) та на Салтівці (16).

Одеса – опалення можуть подати з 1 листопада

Одещина готова до зимового сезону на 100%. Тепло в житлові будинки планують подати з 1 листопада, якщо перед цим температура повітря не підійматиметься вище +8 градусів протягом 4-х діб.

До опалювального періоду підготували всі котельні, закупили генератори та модульні теплові пункти. На теплопостачальних підприємствах є запаси палива мінімум на 5 діб в разі проблем з газом, електрикою через ракетні обстріли.

Житомир – опалення обіцяють із понеділка

16 жовтня до центрального теплопостачання в Житомирі підключать дошкільні, шкільні навчальні заклади освіти та заклади охорони здоров’я.

Мешканцям житлових будинків опалення дадуть тоді, коли почнеться стійке зниження температури повітря. Щоденно комунальні служби проводитимуть моніторинг температури для раціонального використання енергоносіїв.

Кривий Ріг – старт опалювального сезону наступного тижня

Міська влада інформує, що опалювальний сезон поступово стартує з понеділка, 16 жовтня. Спочатку батареї потеплішають у школах, дитячих садках та лікарнях Кривого Рогу. Готовність житлового фонду міста до подачі тепла становить 100%. Його ввімкнуть за встановлених температурних норм.

Черкаси – опалення дали в медзаклади

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, теплопостачання вже отримали Черкаський обласний перинатальний центр, Черкаський обласний кардіоцентр. На черзі – Черкаський геріатричний пансіонат. Щодо комунальної сфери, житлових будинків, місцева влада орієнтується на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

Ужгород – сезон опалення почався 11 жовтня

У вівторок батареї потеплішали в медичних установах, закладах освіти, культури, соціального захисту населення. Житловий сектор почнуть опалювати при встановленні нормативних температурних показників.

Миколаїв – опалення може з'явитися наприкінці жовтня

"Миколаївобленерго" готове до подачі тепла за відповідних кліматичних умов, проте у місті в жовтні не прогнозується похолодання нижче +8 градусів. Коли встановиться стабільна низька температура, обленерго впродовж кількох діб запустить всі котельні.

Суми – опалюють дитсадки та школи

Міська рада дозволила почати подачу тепла з 11 жовтня у дитячі садки та школи, лікарні, заклади культури за заявками керівників установ. При цьому за прогнозом погоди, в Сумах спостерігатиметься потепління як мінімум до 19 жовтня, тому житловий сектор поки не підключатимуть.

Івано-Франківськ – лікарні з теплом

У вересні мер Руслан Марцинків розповідав про плани почати опалювальний сезон в Івано-Франківську орієнтовно з 1 листопада 2023. Наразі через похолодання опалення ввімкнули в медичних закладах.

При подальшому зниженні температури почнуть підключати школи, дитячі садочки та житлові будинки. Загалом місто готове до зими та можливих наслідків російських атак. До прикладу, в усіх навчальних закладах є генератори, зроблено запаси дров, підготовили навіть буржуйки.