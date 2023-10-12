Батареи теплеют. Где уже стартовал отопительный сезон и насколько готовы к зиме города Украины

В Украине начинается отопительный сезон 2023-2024. Из-за похолодания на этой неделе в Киеве и ряде городов решили включить отопление в больницах, школах, детсадах. Батареи в жилых домах пока остаются холодными, но регионы определились со сроками централизованной подачи тепла.
Подробнее о готовности городов к отопительному сезону, и кто уже с теплом – на РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: сайт КГГА, пресс-служба Львовского городского совета, публикации "Общественное. Новости", страницы Житомирского и Ужгородского городских советов в Facebook, телеграм-канал "Николаевоблэнерго", Facebook-страница мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.
Отопительный сезон в столице начался 9 октября. Первыми тепло получают объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы). Подключение производится в индивидуальном порядке – руководителю учреждения нужно подать соответствующую заявку. По состоянию на 11 октября, в Киеве отопление включили в 44 учреждениях.
Как отметил мэр Виталий Кличко, решение об отоплении жилых домов и коммунальных учреждений будут принимать в соответствии с прогнозом погоды, чтобы рационально использовать тепловые ресурсы.
Отопление включат, если температура воздуха в течение трех суток не будет превышать +8 градусов по Цельсию с прогнозом на дальнейшее похолодание. В таком случае ведомственные дома, ОСМД и ЖСК также будут подключаться по индивидуальным заявкам.
"Львовтеплоэнерго" уже подает отопление на основании писем-обращений от бюджетных учреждений. В настоящее время батареи потеплели в 10 таких объектах – областные и городские больницы, медицинско-реабилитационный центр, общежития "Львовской политехники". Жилищный сектор будут подключать при соответствующих погодных условиях.
Местные власти в начале октября отчитывались о финальной стадии подготовки к новому отопительному сезону. К тому же котельные Львова обеспечили альтернативными источниками питания и топливом для генераторов, а в больницах, кроме газового отопления, установили твердотопливные котлы.
10 октября в Тернополе начали отапливать два роддома, областную детскую больницу и поликлинику по заявкам руководителей учреждений. Отопление в детской больнице пока включают только с 16:00 до 23:00.
Решения о старте отопительного сезона для всего региона будут принимать после 15 октября в зависимости от климатических условий. В целом на Тернопольщине будут работать более тысячи котельных. Большинство из них снабжены резервными источниками питания на случай повреждений критической инфраструктуры в результате новых российских атак.
По словам мэра Игоря Терехова, Харьков полностью готов к отопительному сезону и снабжен газом, а батареи включат "как только этого потребуют погодные условия".
Однако отопление появится не везде, ведь 57 жилых домов были значительно повреждены российскими обстрелами. Больше всего домов пострадало в Киевском районе (32) и на Салтовке (16).
Одесская область готова к зимнему сезону на 100%. Тепло в жилые дома планируют подать с 1 ноября, если до этого температура воздуха не будет подниматься выше +8 градусов в течение 4-х суток.
К отопительному периоду подготовили все котельные, закупили генераторы и модульные тепловые пункты. На теплоснабжающих предприятиях есть запасы топлива минимум на 5 суток в случае проблем с газом, электричеством из-за ракетных обстрелов.
16 октября к центральному теплоснабжению в Житомире подключат дошкольные, школьные учебные заведения и учреждения здравоохранения.
Жителям жилых домов отопление дадут тогда, когда начнется стойкое понижение температуры воздуха. Ежедневно коммунальные службы будут проводить мониторинг температуры для рационального использования энергоносителей.
Городские власти информируют, что отопительный сезон постепенно стартует с понедельника, 16 октября. Сначала батареи потеплеют в школах, детских садах и больницах Кривого Рога. Готовность жилищного фонда города к подаче тепла составляет 100%. Его включат при установлении соответствующих температурных норм.
Как сообщил мэр Анатолий Бондаренко, теплоснабжение уже получили Черкасский областной перинатальный центр, Черкасский областной кардиоцентр. На очереди – Черкасский гериатрический пансионат. Относительно коммунальной сферы, жилых домов, местные власти ориентируются на погоду, чтобы рационально использовать энергоресурсы.
Во вторник батареи потеплели в медицинских учреждениях, заведениях образования, культуры, социальной защиты населения. Жилищный сектор начнут отапливать при установлении нормативных температурных показателей.
"Николаевоблэнерго" готово к подаче тепла при соответствующих климатических условиях, однако в городе в октябре не прогнозируется похолодание ниже +8 градусов. Когда установится стабильная низкая температура, облэнерго за несколько суток запустит все котельные.
Городской совет разрешил начать подачу тепла с 11 октября в детские сады и школы, больницы, заведения культуры по заявкам руководителей учреждений. При этом по прогнозу погоды, в Сумах будет наблюдаться потепление как минимум до 19 октября, поэтому жилищный сектор пока не планируют подключать.
В сентябре мэр Руслан Марцинкив рассказывал о планах начать отопительный сезон в Ивано-Франковске ориентировочно с 1 ноября 2023. На данный момент из-за похолодания отопление включили в медицинских учреждениях.
При дальнейшем понижении температуры начнут подключать школы, детские сады и жилые дома. В общем, город готов к зиме и возможным последствиям российских атак. К примеру, во всех учебных заведениях есть генераторы, сделаны запасы дров, подготовлены даже буржуйки.
Более подробно том, как города Украины готовятся к возможным блэкаутам и перебоям с теплоснабжением, – подробно в материале РБК-Украина.
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