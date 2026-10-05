UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Батарея Patriot та сили безпілотників: Польща посилює кордон з Україною

22:19 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: польські військові (Getty Images)

Польща суттєво розширить військові підрозділи та розгорне додаткову систему ППО Patriot у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio Lublin.

За його словами, у регіоні планується розвиток підрозділів18-ї механізованої дивізії, Авіаційної академії в Дембліні та бази гелікоптерів на території аеропорту Свідника.

"Люблінський район перенасичений військами, але таких підрозділів буде більше", - наголосив Косіняк-Камиш.

У складі 18-ї механізованої дивізії створили нову 18-ту мотобригаду. Її штаб-квартиру розмістять поблизу міст Ополе-Любельське та Понятова.

Крім того, військові підрозділи з'являться в інших населених пунктах регіону:

  • у Білгораї розмістять військову частину з батальйоном мотобригади та підрозділом ППО;
  • у Лукові сформують окрему бригаду безпілотних систем.

"Розвиток безпілотних систем у Збройних силах Польщі вже триває і продовжуватиметься. Такі системи - чи то повітряні, наземні, надводні, чи підводні - є для мене пріоритетом. І частина цих сил безпілотників буде дислокована в Люблінському воєводстві", - зазначив польський міністр.

Він також повідомив про рішення щодо розміщення на території Люблінського району однієї з батарей зенитно-ракетного комплексу Patriot для посилення захисту повітряного простору.

Варто зазначити, що Люблінське воєводство розташоване на сході Польщі та безпосередньо межує з Волинською та Львівською областями України.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників готуватися до нової хвилі гібридних атак РФ. Йдеться про систематичні підпали та диверсіях на оборонних і критичних об'єктах ЄС.

Зазначимо, данська розвідка попередила про ймовірне посилення Росією гібридних атак проти країн НАТО найближчими місяцями. Також не виключається можливість проведення обмеженої військової операції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаПольщаППОКордон з УкраїноюДрони